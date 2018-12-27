Соцсеть "ВКонтакте" запустила тестирование зашифрованных звонков

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В компьютерной версии мессенджера социальной сети «Вконтакте» станет доступна функция аудио- и видеозвонков в тестовом режиме. Об этом стало известно 27 декабря, по сообщению пресс-службы организации.

Также поступила информация, что весь информационный обмен в процессе коммуникации при помощи новой технологии будет защищен по технологии сквозного шифрования. Такая мера безопасности не дает получить доступ к криптографическим ключам диалога со стороны третьих лиц, что делает общение конфиденциальным.

Процесс шифрования происходит прямо на ПК пользователя, таким образом распространение ключей шифрования за пределы устройства технически невозможно. Данные диалога остаются надежно скрыты для третьих лиц.

Стоит заметить, что для получения доступа к обновленным функциям социальной сети обоим пользователям следует обновить мессенджер «Вконтакте» до последней версии. Качество интернет-соединения в процессе разговора анализируется автоматически. Уже сейчас в тестовом режиме новая функция доступна для пользователей IOS и Android, в дальнейшем компания планирует внедрить функцию на постоянной основе.

Менеджер компании «Вконтакте» Виктор Иванов прокомментировал нововведение следующим образом: «Праздники — пора долгих бесед с близкими людьми. В таком случае для звонков удобнее использовать не телефон, а компьютер. Поэтому в преддверии Нового года мы предоставляем нашим пользователям возможность общаться с комфортом».