Найден способ получать воду из воздуха для Крымского полуострова

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На сегодняшний день потребность Крымского полуострова в воде удовлетворена только на 90%, причем речь идет не только о питьевой, но и воде для обслуживания сельскохозяйственных земель. Такой дефицит привел к тому, что отходы химической отрасли из кислотного накопителя проникли в атмосферу. На сегодняшний день ученым удалось спроектировать установку, которая сможет снабжать полуостров водой путем переработки атмосферного воздуха.

Проблема орошения полуострова оставалась актуальной с 2014 года, при этом Дмитрий Медведев отдавал Крымским властям приказ о разработке способов решения проблемы дефицита воды. На сегодняшний день ученые Российской академии наук разработали систему получения воды из конденсата, образующегося в атмосфере.

Механизм действия нововведения таков – воздух за счет энергии ветра направляется в спиралевидный канал, через который он переходи в зону пониженной температуры, при этом для создания необходимого температурного режима конструкцию необходимо будет закопать в землю.

Внедрение механизма в прикладную область скорее всего произойдет к кратчайшие сроки, так как тестовый вариант такой установки уже действует и производит объем воды до нескольких тонн за сутки.