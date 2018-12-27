Алгоритм научился имитировать объемный звук для видео

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Разработчики из США придумали способ имитации объемного звука при помощи искусственных локаторов, максимально приближенную к привычному человеческому уху нам восприятию.

Анатомическая форма ушей человека позволяет нам определять, откуда исходит звук в трехмерном пространстве. При этом, человек бессознательно анализирует множество факторов – таких как объем звука и его скорость. Кроме того, левое и правое ухо воспринимает звук по-разному – один и тот же звук левым ухом слышится как более громкий, чем правым.

Очень сложно воссоздать на практике искусственную систему, имитирующую такой механизм восприятия, однако ученые при помощи двухканальной стереофонической записи попытались это сделать. За счет двух разных сверхчувствительных микрофонов, ведущих запись одновременно, можно уловить самые мелкие отличия восприятия звука с разных сторон.

Обработав полученные сведения, ученые смогли воспроизвести трехмерное звучание в наушниках. На практике не представляется возможным записать трехмерный звук для каждого слухового аппарата в отдельности, между тем, открыт способ приблизить запись к уникальному звучанию.

Машинный алгоритм при помощи анализа видеозаписи находит источник звука и определяет интервал достижения звуковыми волнами ушей. Такая запись максимально универсальна для того, чтобы каждый слушатель мог воспринять ее как 3D-звук.