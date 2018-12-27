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В Сети появились фотографии и характеристики смартфона Xiaomi Redmi 7

Четверг, 27 Декабря 2018 15:48
В Сети появились фотографии и характеристики смартфона Xiaomi Redmi 7 Фото из открытых источников

Смартфон Xiaomi Redmi 7, который будет официально анонсирован в начале 2019-го года, напоминает недавно представленный Xiaomi Mi Play, поэтому возникла некоторая путаница, которая теперь, с появлением новой порции изображений Redmi 7, осталась в прошлом. Кроме картинок, в интернете появились характеристики ожидаемого многими устройства.

 

Согласно предварительным данным, аппаратным "сердцем" Xiaomi Redmi 7 станет однокристальная система Qualcomm Snapdragon 710, которая, в зависимости от конкретной версии девайса, будет работать в связке с тремя, четырьмя или шестью гигабайтами оперативной памяти.

 

Объем флеш-хранилища данных составит тридцать два или шестьдесят четыре гигабайта. Маловато, но традиционно для серии Redmi 7 у смартфона должна быть поддержка карт памяти формата microSD.

 

Аккумуляторная батарея без изменений — ее объем по-прежнему составляет 4000 мАч. Есть поддержка восемнадцативаттного зарядного устройства.

 

Новинка получит сдвоенную камеру с неплохим основным датчиком — у 12-мегапиксельного Sony IMX363 относительно крупные пиксели, что должно самым положительным образом сказываться на качестве фотографий. Если, конечно, Xiaomi уделит должное внимание программной части камеры.

 

Внешне смартфон выглядит достаточно симпатично — не в последнюю очередь благодаря 5.8-дюймовому экрану, который занимает почти всю площадь передней стороны девайса.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Xiaomi
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