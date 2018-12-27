В Сети появились фотографии и характеристики смартфона Xiaomi Redmi 7

Смартфон Xiaomi Redmi 7, который будет официально анонсирован в начале 2019-го года, напоминает недавно представленный Xiaomi Mi Play, поэтому возникла некоторая путаница, которая теперь, с появлением новой порции изображений Redmi 7, осталась в прошлом. Кроме картинок, в интернете появились характеристики ожидаемого многими устройства.
Согласно предварительным данным, аппаратным "сердцем" Xiaomi Redmi 7 станет однокристальная система Qualcomm Snapdragon 710, которая, в зависимости от конкретной версии девайса, будет работать в связке с тремя, четырьмя или шестью гигабайтами оперативной памяти.
Объем флеш-хранилища данных составит тридцать два или шестьдесят четыре гигабайта. Маловато, но традиционно для серии Redmi 7 у смартфона должна быть поддержка карт памяти формата microSD.
Аккумуляторная батарея без изменений — ее объем по-прежнему составляет 4000 мАч. Есть поддержка восемнадцативаттного зарядного устройства.
Новинка получит сдвоенную камеру с неплохим основным датчиком — у 12-мегапиксельного Sony IMX363 относительно крупные пиксели, что должно самым положительным образом сказываться на качестве фотографий. Если, конечно, Xiaomi уделит должное внимание программной части камеры.
Внешне смартфон выглядит достаточно симпатично — не в последнюю очередь благодаря 5.8-дюймовому экрану, который занимает почти всю площадь передней стороны девайса.
Уже длительное время ведется обсуждение отказа от американского доллара в качестве основной валюты в...
Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...
Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.