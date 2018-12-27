Samsung покажет на CES 2019 экраны OLED для смартфонов, излучающие звук

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Будущим смартфонам от южнокорейского электронного гиганта Samsung не понадобятся динамики — звук будут генерировать дисплеи устройств. Экраны OLED, изготовленные корпорацией "Самсунг" с применением технологии Sound on Display, будут продемонстрированы на выставке CES 2019.

Сперва флагманские смартфоны лишились отдельных сканеров отпечатков пальцев, которые теперь модно встраивать непосредственно под экран, а теперь, судя по всему, подобная участь ждет громкоговорители. Речь идет о технологии Sound on Display, прототип которой Samsung уже демонстрировала.

Экраны SoD могут генерировать звуковые волны при помощи костной проводимости и вибрации, то есть, применение инновационных OLED-панелей позволит инженерам избавиться от фронтальных динамиков (как минимум), ради которых в актуальных смартфонах приходится городить всевозможные шторки, дырочки и челки.

Корпорация Samsung уже показывала свой чудо-экран на выставке SID 2018 — диагональ прототипа составляла 6.22", а разрешение — 1440 на 2960 точек. Теперь готовые экраны будут продемонстрированы на CES 2019, которая является одной из главных в мире выставок потребительской электроники.

Когда мы увидим SoD экраны в реальных смартфонах — неизвестно, но предполагается, что у грядущего Galaxy S10 этой технологии не будет. Вот у Galaxy S11 она может быть и появится.