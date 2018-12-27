Facebook окончательно утратил доверие пользователей из-за скандалов

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Череда громких скандалов, в связи с которыми в основном упоминалась компания Facebook в 2018 году, привела к значительной утрате доверия к FB со стороны пользователей. Этот факт, как отмечают аналитики, может серьезно отразиться на бизнесе Facebook в наступающем году.

Согласно результатам специального исследования, осуществленного компанией Toluna, компания Facebook и принадлежащая ей одноименная социальная сеть стали лидерами в "рейтинге недоверия", составленного для высокотехнологичных компаний. Кроме "Фейсбука", пользователи стремительно перестают доверять таким компаниям, как Twitter и Amazon.

В случае с "Фейсбуком", причиной утраты доверия со стороны пользователей является достаточно своеобразное отношение руководства FB к личным данным, которые компании доверяют люди. Оказалось, что FB легко предоставляет доступ к персональным данным своих пользователей множественным третьим сторонам. Среди которых лидируют, как правило, всевозможные маркетологи, конвертирующие персональную информацию в деньги.

Кроме того, соцсеть Facebook оказалась замешанной в скандале с выборами сорок пятого президента США — FB использовали для пропагандистских акций так называемые "русские тролли", поставившие на уши всю Америку.

В общем, в свете всех этих скандалов, будущее "Фейсбука" выглядит довольно туманно — граждане США, например, уже начали активно деинсталлировать приложения FB со своих смартфонов, а также в целом отказываться от использования соцсети.