Более полумиллиона компьютеров были заражены опаснейшим вирусом

Фото из открытых источников

Компьютерный вирус WannaCry, который наделал немало шума в 2017 году, все еще существует в памяти сотен тысяч зараженных им устройств. Об этом на своей странице в сервисе "Твиттер" написал Джейми Хэнкинс, глава отдела информационной безопасности компании KryptosLogic.

Специалистам под началом Хэнкинса удалось отследить около 17 млн запросов, генерируемых вирусом WannaCry с 640 тысяч зараженных компьютеров, расположенных в 194 странах.

Речь идет о компьютерах, которые были заражены в рамках первой волны распространения вируса WannaCry.

Первая модификация вредоноса обращается к зарегистрированному своими создателями доменному имени, с сайта на котором вирус должен получить сигнал о начале атаки.

В данный момент этот домен контролируется специалистами в сфере кибербезопасности, однако если сайт будет недоступен в результате проблем с сетью или электричеством, то дремлющий на сотнях тысяч компьютеров WannaCry пробудится и снова спровоцирует настоящий коллапс.

Больше всего зараженных вирусом WannaCry компьютеров расположено в России, Индии и Китае. Учитывая колоссальный экономический урон, который может нанести пробуждение вируса, ситуация выглядит довольно тревожно. Эксперты говорят, что владельцы зараженных компьютеров, судя по всему, даже не догадываются об угрозе, которая над ними нависает. Как справиться с проблемой — эксперты пока не знают.