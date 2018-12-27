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«Не реклама, а ужас»: Аналитики назвали главную причину провала iPhone Xr

Четверг, 27 Декабря 2018 09:47
«Не реклама, а ужас»: Аналитики назвали главную причину провала iPhone Xr Фото из открытых источников

Невысокий уровень продаж смартфона Apple iPhone Xr объясняется проблемами с неймингом, позиционированием и рекламой девайса. Аналитики говорят, что раньше у "яблочной" корпорации не было подобных просчетов.

 

Многие пользователи, даже неравнодушные к продуктам Apple, просто не понимают разницы между многочисленными разновидностями смартфонов iPhone актуального поколения, поэтому покупают то, что больше рекламируется. И это не iPhone Xr.

 

Модель, которая позиционируется производителем как "бюджетная", на самом деле вряд ли может называться таковой, так как стоит iPhone Xr, если что, от семисот пятидесяти долларов США.

 

Остальные айфоны, впрочем, еще дороже, так что проблема модели Xr не в цене, а в других, более тонких факторах. Например, в названии — невозможно понять, чем iPhone Xr отличается от iPhone Xs, глядя только на название. Вот раньше было все просто — был обычный айфон, а был айфон со словом "плюс" в названии, который был больше и дороже.

 

Многие пользователи говорят, что реклама новых iPhone Xr, появившихся несколько позже остальных айфонов 2018-го года, вообще сбивает с толку, то есть, путаница, которой и так сопровождался старт продаж устройства, вышла на новый, еще более запутанный уровень, именно благодаря невнятной рекламе. И это очень странно, так как раньше у корпорации Apple не было подобных маркетинговых просчетов. В результате iPhone Xr продается гораздо хуже, чем он мог бы продаваться.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости IPhone
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