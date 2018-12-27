На сайте «Яндекс.Музыка» появился раздел «Немузыка»

В разделе "Немузыка", который появился в стриминговом сервисе "Яндекс.Музыка", собраны подкастами и аудиолекции на самые разные темы. Новый раздел пока что работает в тестовом режиме, однако уже сейчас здесь можно найти много интересного контента.
Хотите — слушайте подкасты о книгах или эффективном управлении финансами, хотите — о видеоиграх и "яблочных" гаджетах, а хотите — слушайте что-нибудь просто "о жизни", например — подкасты на тему полезного проведения новогодних праздников или материалы о самостоятельной организации путешествий.
В общем, послушать, как вы уже догадались, есть что. И это только начало — в будущем раздел "Немузыка" будет весьма стремительно наполняться новым контентом.
В новом разделе "Яндекс.Музыки" собраны аудиоматериалы в разных форматах. Это, в частности, может быть выступление одного докладчика, а может быть какое-то коллективное обсуждение или беседа ведущего с гостем.
Пока раздел работает в бета-режиме, подкасты и лекции можно слушать исключительно в стандартной браузерной версии "Яндекс.Музыки" или на мобильном сайте сервиса. В будущем новый раздел появится в приложениях "Яндекс.Музыки", предназначенных для мобильных операционных систем iOS и Android.
Кроме того, авторы сервиса обещают расширять тематический спектр "Немузыки", а также добавить систему, которая будет рекомендовать подкасты, основываясь на персональных предпочтениях.
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