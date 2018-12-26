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Эксперты рассказали, какие объекты в 2019 году станут главной целью хакеров

Среда, 26 Декабря 2018 20:27
Эксперты рассказали, какие объекты в 2019 году станут главной целью хакеров Фото из открытых источников

Безопасность киберпространства в будущем году станет одним из ключевых вопросов вложения усилий и денежных средств. Скандал со взломом данных в государственной системе в Индии сыграл в этом не последнюю роль. РБК опубликовали данные исследования и прогноза в сфере кибербезопасности на грядущий год.

 

Под угрозой нашествия хакеров оказались глобальные государственные структуры в сфере связи, индивидуальных данных и энергетики. Несколько стран уже выдвинуло законопроекты, предполагающие монетизацию персональных данных, находящихся в распоряжении у частных структур.

 

Ключевой задачей хакеров на 2019 год станет атака серверов банковских справочных систем, он-лайн хранилищ, а также интернет «умных» вещей, количество несанкционированных утечек информации будет расти. Причина такой угрозы заключается в том, что сфера кибербезопасности уступает в своем развитии многоуровневым цифровым сервисам и хранилищам данных.

 

Кроме того, опасность представляют и сами сотрудники компаний, часто оказывающееся проводником информационного оттока, что дает предпосылки на усиление работы отделов собственной безопасности предприятий глобального значения.

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Иванова Мария Опубликовано в Технологии   Теги Новости киберугрозы
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