Эксперты рассказали, какие объекты в 2019 году станут главной целью хакеров

Безопасность киберпространства в будущем году станет одним из ключевых вопросов вложения усилий и денежных средств. Скандал со взломом данных в государственной системе в Индии сыграл в этом не последнюю роль. РБК опубликовали данные исследования и прогноза в сфере кибербезопасности на грядущий год.
Под угрозой нашествия хакеров оказались глобальные государственные структуры в сфере связи, индивидуальных данных и энергетики. Несколько стран уже выдвинуло законопроекты, предполагающие монетизацию персональных данных, находящихся в распоряжении у частных структур.
Ключевой задачей хакеров на 2019 год станет атака серверов банковских справочных систем, он-лайн хранилищ, а также интернет «умных» вещей, количество несанкционированных утечек информации будет расти. Причина такой угрозы заключается в том, что сфера кибербезопасности уступает в своем развитии многоуровневым цифровым сервисам и хранилищам данных.
Кроме того, опасность представляют и сами сотрудники компаний, часто оказывающееся проводником информационного оттока, что дает предпосылки на усиление работы отделов собственной безопасности предприятий глобального значения.
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