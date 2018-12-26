Нейросети научились предсказывать ограбление домов по поведению квартирного вора

Инженеры из Америки в помощь правоохранительным органам создали актуальную модель, анализирующую поведение серийного взломщика и способную предсказать планы злоумышленника. Алгоритм обрабатывает закономерности поведения преступника и вычисляет место следующей кражи.
Отличительной чертой компилятора является способность отражать на карте локации с наибольшей криминальной обстановкой. Индикация таких данных происходит за счет анализа материалов дела об уже произошедшем преступлении. Такая технология по своей эффективности намного выше, чем патрулирование криминальных районов.
Учет сопутствующего и подвигнутого (триггерного) риска, а также моделей поведения уже известных правонарушителей позволяет программе скомпоновать данные о вероятном месте следующего преступления.
В процессе тестового запуска электронный аналитик присваивал каждой зоне на карте индекс уровня риска, причем самые лучшие показатели были продемонстрированы при обработке территорий размером с городской квартал.
Так как персональные данные преступника не имеют значения для нейросети, она может быть применена как в сфере борьбы с серийными преступлениями, так и для прогноза будущих злодеяний одноэпизодных злоумышленников.
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