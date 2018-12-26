Яндекс будет продавать наружную рекламу на билбордах Russ Outdoor

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Пока в крупных городах России идет борьба с обилием наружной рекламы, компания «Яндекс» планирует сотрудничество с Russ Outdoor для расширения рынка рекламных щитов. Такое направление деятельности, несмотря ни на что, считается перспективным, так как по оценкам экспертов, за последний год объем продаж наружной рекламы вырос более чем в два раза.

Компания собирается сотрудничать с Russ Outdoor и в ближайшее время представит на аукцион слоты для рекламных объявлений, по такому же механизму, каким до этого «Яндекс» продавал рекламу в интернете. Новая услуга вывода рекламы будет действовать на цифровых щитах оператора.

О финансовой стороне такого партнерства компании умалчивают, предположительно сотрудничество будет происходить на условиях разделения дохода от продаж. Таким образом «Яндекс» расширит количество рекламных инструментов, а Russ Outdoor сможет привлечь новых клиентов и продать незадействованный инвентарь.

Также с мая 2018 года «Яндекс» сотрудничал с оператором цифровой наружной рекламы Gallery, обе стороны договора остались довольны сотрудничеством и отметили приток новых клиентов, так как одновременное размещение рекламы на он-лайн и офф-лайн площадках делает рекламную компанию намного эффективней.