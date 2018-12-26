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Распечатанный на 3D-принтере мост установили в Китае

Среда, 26 Декабря 2018 14:01
Распечатанный на 3D-принтере мост установили в Китае Фото из открытых источников

В Китае появился самый длинный в мире пост, созданный с применением технологий 3D-печати. Инновационное сооружение построили на территории одного из городских парков Шанхая.

 

По данным китайского издания "Чжэцзян жибао", по мосту, который перекинулся через небольшой канал, уже прошли первые посетители парка, однако в целом сооружение еще не готово — строители, ответственные за финальные штрихи, обещают закончить работу в ближайшие дни.

 

Длина бетонного моста, который распечатали на 3D-принтере, составляет четырнадцать метров, а ширина — четыре метра. Сооружение спроектировали инженеры Строительного института, существующего при университете Цинхуа, а также специалисты инновационного парка "Залив мудрости".

 

Китайцы не были бы сами собой, если бы не скопировали что-нибудь при работе над проектом — мост представляет собой копию знаменитого исторического моста Чжаочжоу, построенного в провинции Хэбэй почти полторы тысячи лет назад.

 

В мире, как отмечают создатели чудо-сооружения, есть еще как минимум два бетонных моста, распечатанных на 3D-принтере — один из них находится в Нидерландах (его длина — восемь метров), а второй, двенадцатиметровый, расположен в Испании.

 

Применение 3D-печати при строительстве — это, по словам ученых, очень перспективное направление, которое уже в ближайшее время будет использоваться повсеместно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости 3Dпринтер
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