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Силиконовое масло повысило мощность оригами-роботов

Среда, 26 Декабря 2018 13:31
Силиконовое масло повысило мощность оригами-роботов Фото из открытых источников

Исследователи из Великобритании, которые пытаются совместить искусство оригами с технологиями из сферы робототехники, сделали важное открытие, связанное с силиконовым маслом. О деталях открытия пишет тематическое издание Science Robotics.

 

Маджид Тагхави, Джонатан Росситер и Тим Хелпс из Бристольского университета обнаружили, что всего одна капля силиконового масла, добавленная на противоположно заряженные ленты, из которых состоят оригами-роботы, значительно улучшает их способность самостоятельно складываться.

 

В рамках техники оригами можно создавать не только статичные объекты, но и подвижные, и на основе этой возможности и возникли так называемые оригами-роботы.

 

Британские ученые активно изучают перспективы таких машин и экспериментируют с первыми прототипами. Посмотреть на них можно на видео ниже.

 

"Один из способов заставить оригами-роботов функционировать предполагает использование материалов, которые прилипают сами к себе. Мы берем ленту и делаем так, чтобы она складывалась, заряжая ее сегменты противоположным образом. Теперь мы обнаружили, что если добавить на ленту небольшой объем силиконового масла, то силу складывания можно очень заметно повысить", — говорит Джонатан Росситер.

 

Ученые говорят, что на основе их разработок можно создавать искусственные мышцы, способные поднимать грузы, в тысячи раз более тяжелые, чем они сами.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости роботы
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