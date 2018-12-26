Сколько российских компаний подверглось атакам хакеров за 2018 год?

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В 2018 году киберзлоумышленники атаковали почти половину крупных компаний из регионов Российской Федерации. Три четверти хакерских атак, при этом, пришлись на компании, работающие в нефтегазовой отрасли.

Такие данные, как сообщает РИА Новости, были получены в рамках масштабного исследования, осуществленного компанией Positive Technologies.

Информацию для исследования предоставили руководители IT-департаментов 192 компаний, базирующихся в Приволжском, Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.

Как выяснили аналитики Positive Technologies, в большинстве региональных компаний не уделяется должное внимание вопросам информационной безопасности. В частности, компании выделают довольно низкие бюджеты на решение соответствующих вопросов, чем создают опасные условия для своей работы в целом.

В течение 2018-го года хакеры атаковали четыре из пяти компаний, представители которых принимали участие в опросе. Сорок семь процентов атак, при этом, были успешными для киберзлоумышленников. Больше всего от хакерских атак пострадали нефтегазовые компании, а также финансовые и государственные учреждения.

Прямые финансовые потери понесли тридцать два процента опрошенных компаний, а от спровоцированного хакерской атакой простоя в работе пострадали четверть компаний-респондентов.

Самые распространенные атаки — это атаки с применением вирусов-шифровальщиков и майнеров. Кроме того, популярными остаются фишинг-атаки.