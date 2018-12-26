Программисты научили робота-пылесоса создавать карты для игры Doom

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Хотите создать адский уровень для оригинального "Дума" на основе своей квартиры? Программист по имени Рич Вайтхаус представил библиотеку Noesis, вооружившись которой, можно создавать карты для Doom из данных, собираемых роботом-пылесосом.

Речь идет об оригинальном Doom, который вышел в далеком уже 1993 году. Некоторые энтузиасты до сих пор создают новые уровни для этой классической игры, так что хоронить старичка пока рано. Тем более, что теперь уровни можно создавать новым, весьма технологичным и оригинальным способом.

Вайтхаус использовал свой робот-пылесос Roomba 980 для получения карты квартиры, а затем программист разработал алгоритм, который в автоматизированном режиме переводит полученные "умным" пылесосом данные в карту для Doom.

Готовые уровни, при этом, можно редактировать вручную, настраивая некоторые тонкие параметры. Или можно полностью довериться алгоритму и позволить ему "творить" самостоятельно.

Вайтхаус пока что не тестировал свою разработку с пылесосами других моделей, так что неизвестно, заработает ли она с каким-нибудь роботом-пылесосом, скажем, от Xiaomi.

Впрочем, можно предположить, что если на проект обратят внимание другие энтузиасты, то он начнет гарантированно работать с разными роботами-пылесосами. И, возможно, не только — карты для Doom наверняка можно создавать и из каких-то других данных.