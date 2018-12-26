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3D-рука робота сыграла «Jingle Bells» на пианино

Среда, 26 Декабря 2018 08:32
3D-рука робота сыграла «Jingle Bells» на пианино Фото из открытых источников

Роботизированная рука, созданная учеными из Великобритании из компонентов, напечатанных на 3D-принтере, сыграла мелодию Jingle Bells на пианино. Видео с "выступлением" робота можно посмотреть ниже.

 

Способности робота, как отмечают его создатели, далеки от виртуозных, но он, тем не менее, является хорошей демонстрацией того, как сложно воспроизвести все особенности настоящей человеческой руки.

 

"Кости, мышцы, связки, сухожилия, — человеческая рука представляет собой весьма сложное творение природы. В нашей робо-руке есть только аналоги костей и связок, и этого, как видим, недостаточно для того, чтобы робот мог быть виртуозным пианистом — он может играть только очень простые мелодии", — рассказывают сотрудники Кембриджского университета, задействованные в проекте.

 

Довольно ограниченный диапазон движений роботизированной руки не мешает ей играть на пианино, т.к. робот может ловко перемещать запястье и компенсировать этим свою неспособность двигать пальцами независимо друг от друга. В будущем, само-собой, дизайн робота будет улучшен, и он заиграет в полную силу.

 

"Пока что мы сосредоточились на создании материалов, которое осуществляется при помощи 3D-печати. Такие технологии сделают разработку роботов по-настоящему доступной и массовой", — добавляют ученые, которым еще долго предстоит модифицировать свое детище, чтобы сделать из него хорошего пианиста.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости роботы
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