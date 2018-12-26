«В контакте» перечислила разработчикам игр 2 млрд руб в 2018 году

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В 2018 году социальная сеть "ВКонтакте" выплатила разработчикам игр два миллиарда рублей. Такой информацией, как сообщают "Ведомости", поделился официальный представитель соцсети. Прежде в ВК не уточняли, какой объем отчислений достается создателям игр.

"Партнеры, разрабатывающие игры для социальной сети "ВКонтакте", получили отчисления в размере двух миллиардов рублей по итогам текущего года", — заявил офпредставитель ВК.

"ВКонтакте" — самая популярная соцсеть у жителей Российской Федерации. В октябре 2018-го года, согласно данным Mediascope, количество пользователей ВК, которые хотя бы раз в месяц заходили в социальную сеть, вплотную приблизилось к сорока миллионам человек.

Мобильная аудитория "ВКонтакте", при этом, составляет двадцать восемь с половиной миллионов человек.

Разработчики игр для "ВКонтакте", как отмечается в документах соцсети, берут на себя обязательства по выплате налоговых отчислений с получаемых сумм. ВК ведет расчеты с игровыми разработчиками по модели revenue share — пятьдесят пять процентов доходов от продажи "голосов" внутри игр получают авторы приложений, а остальные сорок пять процентов — соцсеть. Стоимость "голосов" для пользователей, при этом, составляет от семи до десяти рублей.

Сколько в 2018 году заработала на играх компания "ВКонтакте" — ее представитель говорить не стал. Однако по подсчетам специалистов, сумма может составлять около трех с половиной миллиардов рублей.