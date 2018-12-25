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В России будет создан единый оператор 5G

Вторник, 25 Декабря 2018 18:02
В России будет создан единый оператор 5G Фото из открытых источников

По сообщению Министерства связи России, не за горами объединение четырех крупнейших мобильных операторов для создания единой высокоскоростной сети 5G. План создания и запуска сети уже разработан, принятая концепция находится на стадии детального обсуждения.

 

Создание такого оператора является частью плана по созданию проекта развития сетей 5G в Российской федерации. Представители МТС, Билайн, Мегафон и Теле2 начали тестирование сети пятого поколения в 2018 году и уже к 2020 году планируется запуск 5G в городах-миллионниках. В первую очередь на появление нововведения стоят такие города как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Иннополис.

 

Актуальным для разрешения остается вопрос развития финансовой модели сети. Участники планируют разделить операционный расходы по разработке и развитию технологии. 

 

Пресс-службы всех участников проекта высказывают схожие мнения – расходы на создание 5G будут на порядок выше, чем траты на прошлые разработки, также вряд ли новая сеть сразу получит глобальное распространение среди пользователей, однако проект стоит предполагаемых вложений и является шагом на новую ступень по улучшению качества услуг связи в России.

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Иванова Мария Опубликовано в Технологии   Теги Новости Интернет
Интернет и СМИ
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