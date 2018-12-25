В России будет создан единый оператор 5G

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По сообщению Министерства связи России, не за горами объединение четырех крупнейших мобильных операторов для создания единой высокоскоростной сети 5G. План создания и запуска сети уже разработан, принятая концепция находится на стадии детального обсуждения.

Создание такого оператора является частью плана по созданию проекта развития сетей 5G в Российской федерации. Представители МТС, Билайн, Мегафон и Теле2 начали тестирование сети пятого поколения в 2018 году и уже к 2020 году планируется запуск 5G в городах-миллионниках. В первую очередь на появление нововведения стоят такие города как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Иннополис.

Актуальным для разрешения остается вопрос развития финансовой модели сети. Участники планируют разделить операционный расходы по разработке и развитию технологии.

Пресс-службы всех участников проекта высказывают схожие мнения – расходы на создание 5G будут на порядок выше, чем траты на прошлые разработки, также вряд ли новая сеть сразу получит глобальное распространение среди пользователей, однако проект стоит предполагаемых вложений и является шагом на новую ступень по улучшению качества услуг связи в России.