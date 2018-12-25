Китайские компании вводят запрет на покупку гаджетов Apple

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"Война" между властями Соединенных Штатов Америки и китайским производителем электроники Huawei приняла довольно неожиданный вид — руководители целого множества китайских компаний начали бойкотировать продукцию американской корпорации Apple и запрещать своим сотрудникам пользоваться, например, смартфонами iPhone.

Тут нужно отметить, что смартфоны Apple iPhone являются весьма популярными в Китае гаджетами, поэтому простых просьб отказаться от "яблочных" девайсов недостаточно — сотрудникам китайских компаний, которые пользуются айфонами, угрожают лишением премий или даже увольнением.

Столь радикальные меры, впрочем, являются лишь отдельными "перегибами на местах", но общая ситуация действительно выглядит так, будто продукции Apple был объявлен бойкот в Китае.

В некоторых компаниях сотрудникам предоставляют значительные субсидии, если они приобретают смартфоны от Huawei. Таким образом, покупать девайсы от Apple становится просто невыгодно.

Противостояние между американскими властями и компанией Huawei, напомним, усилилось после того, как финансового директора Huawei, Мэн Ванчжоу, арестовали на территории Канады по запросу властей США. Сейчас, после выплаты залога в семь с половиной миллионов долларов, она находится под домашним арестом. Ванчжоу обвиняют в сотрудничестве с Ираном в обход американских санкций.