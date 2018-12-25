Новый Xiaomi Pocophone презентуют 26 декабря

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Китайский производитель электроники Xiaomi готовится презентовать новую версию своего популярного смартфона Pocophone. Только это не Pocophone F2, который будет представлен позже, а о Pocophone F1 Armored Edition.

Речь идет, напомним, о самом доступном смартфоне, в основе "железной" части которого лежит флагманская однокристальная система Qualcomm Snapdragon 845 — стоимость Xiaomi Pocophone F1 давно опустилась ниже трех сотен долларов США, а новый Pocophone F1 Armored Edition предлагается за триста сорок долларов, что весьма неплохо, как для стартовой цены.

Чем отличается Pocophone F1 Armored Edition от обычного Pocophone F1? В основном — специальной кевларовой панелью, в виде которой выполнена задняя часть устройства. Плюс, у новинки шесть гигабайт оперативной памяти и сто двадцать восемь гигабайт постоянной — раньше такой конфигурации Pocophone F1 не было.

Задняя кевларовая панель Armored Edition выводит прочность Pocophone F1 на новый уровень — заявляет производитель, отмечая, что панель изготовлена из очень дорогого и премиального материала.

В Российской Федерации Xiaomi Pocophone F1 продается пока что только в обычном варианте — версию смартфона с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ можно купить за двадцать четыре тысячи рублей.

В обозримом будущем, напомним, "Сяоми" представит Pocophone F2, который станет самым дешевым аппаратом на Snapdragon 855.