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Новый Xiaomi Pocophone презентуют 26 декабря

Вторник, 25 Декабря 2018 12:03
Новый Xiaomi Pocophone презентуют 26 декабря Фото из открытых источников

Китайский производитель электроники Xiaomi готовится презентовать новую версию своего популярного смартфона Pocophone. Только это не Pocophone F2, который будет представлен позже, а о Pocophone F1 Armored Edition.

 

Речь идет, напомним, о самом доступном смартфоне, в основе "железной" части которого лежит флагманская однокристальная система Qualcomm Snapdragon 845 — стоимость Xiaomi Pocophone F1 давно опустилась ниже трех сотен долларов США, а новый Pocophone F1 Armored Edition предлагается за триста сорок долларов, что весьма неплохо, как для стартовой цены.

 

Чем отличается Pocophone F1 Armored Edition от обычного Pocophone F1? В основном — специальной кевларовой панелью, в виде которой выполнена задняя часть устройства. Плюс, у новинки шесть гигабайт оперативной памяти и сто двадцать восемь гигабайт постоянной — раньше такой конфигурации Pocophone F1 не было.

 

Задняя кевларовая панель Armored Edition выводит прочность Pocophone F1 на новый уровень — заявляет производитель, отмечая, что панель изготовлена из очень дорогого и премиального материала.

 

В Российской Федерации Xiaomi Pocophone F1 продается пока что только в обычном варианте — версию смартфона с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ можно купить за двадцать четыре тысячи рублей.

 

В обозримом будущем, напомним, "Сяоми" представит Pocophone F2, который станет самым дешевым аппаратом на Snapdragon 855.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Xiaomi
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