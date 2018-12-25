Эксперты оценили стоимость создания автономного российского интернета

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Реализация проекта закона об автономном отечественном интернете потребует сто тридцать четыре миллиарда рублей в год. Такую цифру назвали эксперты группы "Связь и ИТ", существующей при правительстве Российской Федерации.

Первый этап реализации законопроекта, в рамках которого планируется создать автономный рунет, потребует единовременных затрат в объеме двадцати пяти миллиардов рублей. На эти деньги будут созданы реестры, расширены полномочия Роскомнадзора, а также проведены множественные исследования.

Ежегодные затраты на поддержание работы суверенного интернета, при этом, могут достичь ста тридцати четырех миллиардов рублей. В эту сумму эксперты включили и компенсации для российских операторов связи, предусмотренные на тот случай, если в работе автономного интернета возникнут какие-то нарушения. Вероятность нарушений, как отмечают специалисты, является довольно высокой.

Инициаторы законопроекта, напомним, говорили, что создание автономного российского интернета не потребует никаких дополнительных трат, т.к. деньги на реализацию проекта уже выделены в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

Законопроект, подготовленный Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и Андреем Луговым, предусматривает поправки для законов "О связи" и "Об информации", направленные на минимизацию угроз для интернета. Однако в правительстве инициативу раскритиковали, заявив, что из нее совершенно неясно, в чем конкретно заключаются угрозы для интернета.