Датчанин прошёл игру Outlast с закрытыми глазами и установил мировой рекорд

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На YouTube-канале геймера из Дании с никнеймом AcrohTheBeast появилось скоростное прохождение игры Outlast, выполненное с завязанными глазами. По данным портала speedrun.com, речь идет о самом быстром в мире слепом скоростном прохождении хоррора Outlast.

Геймеру, достижение которого можно оценить на видео ниже, понадобилось десять минут и двадцать четыре секунды, чтобы пройти Outlast "на слух". И это самый быстрый в мире слепой спидран в мире. Да, вот такое невероятное достижение теперь есть у AcrohTheBeast.

Игрок, как видно в ролике, ориентировался исключительно по игровым звукам, а также действовал по заранее выученным сценариям, чтобы пройти игру, не пользуясь глазами. Повязку с последних он снимал только во время неинтерактивных внутриигровых роликов.

Стоит отметить, что датчанин AcrohTheBeast стал не первым человеком, который прошел Outlast на слух — первым был американский геймер SFCPudding, однако ему для этого понадобилось более часа времени.

Самое быстрое скоростное прохождение Outlast с открытыми глазами заняло девять минут и семь секунд — странно, что слепое и обычное прохождения различаются всего на минуту с небольшим, но спишем это на особенности игры.

Скоростные прохождения видеоигр — довольно специфический "вид спорта", придуманный безумными геймерами. Странная забава, как видим, цвете и здравствует.