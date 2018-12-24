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Учёные создали из комнатного цветка мини электростанцию

Понедельник, 24 Декабря 2018 20:32
Учёные создали из комнатного цветка мини электростанцию Фото из открытых источников

В поисках альтернативных источников энергии итальянские ученые изобрети изящный способ превращения любого комнатного растения в источник электроэнергии. Деятели науки на протяжении долгого времени проводят исследования, по выявлению новых способов использования природных ресурсов. 

 

Инструментами для создания комнатной электростанции станут полимерная лента и ветер. Они помогут вывести импульсную энергию, возникающую в клетках растения, вовне. Вдохновением для данного исследования послужила сама природа – ученые отметили, но листья растений по своей форме и внешнему виду сильно напоминают наногенераторы. Подобные устройства вырабатывают электрическую энергию за счет трения пленок из полимеров.

 

Напряжение на концах провода возникает при соприкосновении полимерного материала и листа комнатного растения. Полученная энергия привела светильник в рабочее состояние. Такое открытие стало еще одним шагом на пути к рациональному использованию природных ресурсов и их экологичному потреблению.

 

Следующим этапом планируется разработка и создание устройства, которое сможет собирать электроэнергию у деревьев, тем самым не за горами создание ещё одного альтернативного источника энергии.

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Иванова Мария Опубликовано в Технологии   Теги Новости Энергоснабжение
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