Учёные создали из комнатного цветка мини электростанцию

В поисках альтернативных источников энергии итальянские ученые изобрети изящный способ превращения любого комнатного растения в источник электроэнергии. Деятели науки на протяжении долгого времени проводят исследования, по выявлению новых способов использования природных ресурсов.
Инструментами для создания комнатной электростанции станут полимерная лента и ветер. Они помогут вывести импульсную энергию, возникающую в клетках растения, вовне. Вдохновением для данного исследования послужила сама природа – ученые отметили, но листья растений по своей форме и внешнему виду сильно напоминают наногенераторы. Подобные устройства вырабатывают электрическую энергию за счет трения пленок из полимеров.
Напряжение на концах провода возникает при соприкосновении полимерного материала и листа комнатного растения. Полученная энергия привела светильник в рабочее состояние. Такое открытие стало еще одним шагом на пути к рациональному использованию природных ресурсов и их экологичному потреблению.
Следующим этапом планируется разработка и создание устройства, которое сможет собирать электроэнергию у деревьев, тем самым не за горами создание ещё одного альтернативного источника энергии.
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