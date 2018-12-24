Обнаружен простой способ намертво "подвесить" Windows 10

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Новая схема эксплуатации хакерами кода JavaScript оказалась вредоносна для персональных компьютеров на базе операционной системы Windows 10. При вынужденном переходе на страницу, оформленную как сервис технической поддержки жертве злоумышленников предлагается позвонить по специальному номеру телефона для разблокировки системы.

Зараженная страница оснащена специальным кодом, который вынуждает компьютер множество раз переходить по ссылке, при этом остальная работа операционной системы оказывается намертво парализована, так как все ресурсы процессора оказываются брошены на работу загрузчика страниц.

К счастью, быстро был найден путь решения данной проблемы. В меню «диспетчер задач» необходимо остановить работу браузера, при этом запретив ему при возобновлении работы восстанавливать ранее открытые вкладки. При этом, нарвавшись на вредоносную страницу, пользователи браузера Firefox могут остановить сбой с первого раза. Наиболее подвержены опасности пользователи Google Chrome.

Также на сервис магазина Google Play проникла вирусная программа, вынуждающая устройство за считанные минуты полностью расходовать заряд аккумулятора, при этом закрыть страницу, запустившую процесс невозможно. Путь обхода этой проблемы схож с ранее описанным – перезагрузить устройство вручную, либо воспользовавшись меню «диспетчер задач», остановив этот процесс в списке.