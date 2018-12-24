"Яндекс" запустит собственное шоу в новогоднюю ночь

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Телевидение постепенно уступает Сети «Интернет» пьедестал главного общественного медиа. Взамен привычного зрителям формата новогоднего ТВ-шоу, 31 декабря «Яндекс» будет транслировать свою развлекательную программу при помощи DeepHD, с участием артистов, блогеров и других знаменитостей You Tube. Высокое качество изображения DeepHD позволит зрителям в высоком разрешении увидеть детали трансляции на широкоформатных экранах.

Кроме того, «Яндекс» пообещал запуск праздничного канала, который во время новогодних выходных 24 часа в сутки будет транслировать фильмы и мультики на новогоднюю и рождественскую тематику.

Съёмки проходят при непосредственном участи медиагруппы «Красный квадрат», на счету которой множество популярных телевизионных шоу для Первого канала. Ранее сотрудничество этой компании и «Яндекс» не увенчалось успехом – шоу «На музыке» после выхода четырех выпусков было закрыто.

Гостей на съемки приглашали по принципу «часто задаваемые вопросы» в поисковике «Яндекс», вычислив таким образом самых любопытных персонажей шоу для зрителей. Стоимость проекта держится в секрете, при этом компания планирует компенсировать затраты за счет спонсорства и рекламного материала.

Также в эфире телеканала «Мир» свое шоу представит социальная сеть «Одноклассники», где звездные гости будут по просьбе телезрителей выполнять различные «новогодние задания».