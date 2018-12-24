Смартфон Xiaomi Pocophone F2 станет самым доступным устройством на Snapdragon 855

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В сети появилась новая порция рендеров смартфона Xiaomi Pocophone F2, который, как предполагается, станет самым дешевым устройством, основанным на новейшей флагманской однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 855.

Инсайдеры, распространившие рендеры с разрабатываемым в недрах "Сяоми" гаджетом, утверждают, что грядущий смартфон будет поддерживать мобильные сети пятого поколения, а его производительный процессор будет работать в связке с шестью или восемью гигабайтами оперативной памяти.

Флеш-памяти, в зависимости от версии смартфона, у Pocophone F2 будет от шестидесяти четырех до двухсот пятидесяти шести гигабайт.

Судя по рендерам, у Pocophone F2 будет четыре вертикально расположенных датчика основной камеры, а также весьма интересная передняя панель — в ее верхней рамке, как видно, притаились не только фронтальная камера и динамик, но уведомления об уровне заряда аккумулятора, мощности сигнала сети и так далее. Как конкретно это реализовано — пока не ясно.

Сенсор отпечатка пальца, снова-таки предположительно, у девайса будет расположен под дисплеем. Что касается самого дисплея, то о нем пока нет никакой информации. Зато известно, что емкость аккумуляторной батареи составит 3800 миллиампер-часов.

Стоимость Pocophone F2 не должна слишком сильно отличаться от стоимости Pocophone F1, который на старте продаж, напомним, оценивался в триста с небольшим долларов США.