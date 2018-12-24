Составлен ТОП-5 разочарований от компании Apple в 2018 году

Фото из открытых источников

Американская технологическая корпорация Apple смогла избежать крупных скандалов в 2018 году, однако в целом компания в основном расстраивала, а не радовала поклонников своей продукции. Эксперты Газеты.Ru назвали самые запомнившиеся "яблочные" разочарования уходящего года.

Начать стоит с традиционной осенней презентации Apple, которая в этом году была на редкость скучной. Немногочисленные новшества новых айфонов стали достоянием общественности задолго до их официального анонса, да и удивляться, на самом деле, было абсолютно нечему — новая линейка смартфонов "Эппл" практически лишена сколько-нибудь новых технологий.

Вместо приятных сюрпризов адепты "яблочного" культа получили неприятные — например, новость о прекращении производства iPhone SE и iPhone 6S — "народных" по соотношению цена/качество смартфонов. Плюс, Apple перестала упоминать AirPower — беспроводную зарядку, которая была анонсирована в прошлом году, но до сих пор не появилась на полках магазинов.

В 2018 году девайсы Apple заметно подорожали — базовые версии смартфонов подскочили в цене как минимум на пятьдесят долларов, а планшеты с ноутбуками и компьютерами стали дороже уже очень ощутимо — где-то на сто пятьдесят, а где-то и на триста долларов США.

Голосовой ассистент Siri теперь вызывает в основном раздражение, а не вау-эффект — программа серьезно устарела и требует апдейта, которого все нет.

Новая яблочная ОС для мобильных устройств — iOS 12 — абсолютно не впечатляет. Незначительные изменения интерфейса и косметические доработки — это не то, чего ожидаешь от "полностью новой операционной системы".