Пятница 21 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» На сайте Роскомнадзора нашли скрипт для сбора данных о пользователях

На сайте Роскомнадзора нашли скрипт для сбора данных о пользователях

Пятница, 21 Декабря 2018 20:39
На сайте Роскомнадзора нашли скрипт для сбора данных о пользователях Фото из открытых источников

Служба по надзору в сфере связи в очередной раз пытается нарушить закон о защите персональных данных граждан в киберпространстве.

 

Основатель сервиса по поиску блокировок в интернете нашёл на заглавной странице Роскомнадзора программу, которая в одностороннем порядке собирает данные о пользователях. 

 

Упомянутая программа проверяет наличие на персональном компьютере определённых сервисов, используемых хакерами и передаёт полученную информацию в Роскомнадзор.

 

В обход законам логики имел место факт обращения Роскомнадзора в судебные органы с ходатайством о блокировке сайта известного российского оппозиционера. Истец обосновал свои требования тем фактом, что сайт ответчика использует персональные данные пользователей. Нарушение было устранено ответчиком, между тем сайт всё равно прекратил свою работу вследствие блокировки. 

 

В Роскомнадзоре на обращение эксперта по данному инциденту был дан ответ, что как к части системы государственной службы, к ним применяются персонифицированные рамки по соблюдению безопасности. Данный скрип является частью системы информационной безопасности сайта для обнаружения средств взлома и вредоносных программ.

Яндекс.Дзен

Иванова Мария Опубликовано в Технологии   Теги Роскомнадзор Новости
Интернет и СМИ
Главное за сутки
В Чечне прокомментировали обвинения ОБСЕ в нарушении прав человека В Чечне прокомментировали обвинения ОБСЕ в нарушении прав человека Доклад о нарушениях прав человека в Чечне, представленный Вольфганом Бенедеком из Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был прокомментирован Джамбулатом Умаровым, министром Чеченской Республики по национальной политике,…
Роскомнадзор начал проверку BBC из-за проблем у RT в Британии Роскомнадзор начал проверку BBC из-за проблем у RT в Британии После того, как британский медиарегулятор Ofcom сообщил о нарушении российским каналом RT правил вещания, Роскомнадзор решил провести проверку в отношении канала BBC World News и ресурсов "Би-би-си" в целом —…
МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили В ведомстве предлагают предоставить полицейским право вскрывать автомобили, если там находятся подозреваемый, ребенок без присмотра или есть угроза теракта. Подобные поправки уже предлагались Госдумой в 2017 году. МВД России подготовило…
Читайте также
Илон Маск открыл тестовый скоростной туннель под Лос-Анджелесом Илон Маск открыл тестовый скоростной туннель под Лос-Анджелесом Илон Маск, миллиардер, инженер, изобретатель и инвестор из Соединенных Штатов Америки, открыл тестовый участок скоростного туннеля под Лос-Анджелесом. Речь идет о скоростном туннеле для электромобилей, а не о системе Hyperloop…
Сворачивающийся в трубочку телевизор от LG появится в 2019 году Сворачивающийся в трубочку телевизор от LG появится в 2019 году Компания LG Display, являющаяся частью южнокорейской корпорации LG, показывала прототип телевизора, который можно свернуть в трубочку, уже почти год назад — на выставке CES 2018 в январе этого года. Об…
Названы характеристики и цена нового смартфона Xiaomi Mi 9 Названы характеристики и цена нового смартфона Xiaomi Mi 9 Китайских производитель гаджетов Xiaomi работает над новым флагманским смартфоном, который продолжит линейку Mi — речь идет о девайсе под названием Xiaomi Mi 9. Официальный анонс устройства состоится только весной, однако…
Тема дня
Американские военные из Сирии отправятся в Черное море? Американские военные из Сирии отправятся в Черное море?

Как бы ни была явно заметна провокация, совершенная недавно в Керченском проливе украинскими руковод...

Фото
Фингалова пещера открывает свои тайны Фингалова пещера открывает свои тайны

Фингалова пещера - это известная морская пещера расположенная в Шотландии. Она вымыта морской водой ...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, с возрастом становится всё более известным, как Сергей Глушко.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей
Путин поведал миру о новых союзниках России Путин поведал миру о новых союзниках России
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.