На сайте Роскомнадзора нашли скрипт для сбора данных о пользователях

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Служба по надзору в сфере связи в очередной раз пытается нарушить закон о защите персональных данных граждан в киберпространстве.

Основатель сервиса по поиску блокировок в интернете нашёл на заглавной странице Роскомнадзора программу, которая в одностороннем порядке собирает данные о пользователях.

Упомянутая программа проверяет наличие на персональном компьютере определённых сервисов, используемых хакерами и передаёт полученную информацию в Роскомнадзор.

В обход законам логики имел место факт обращения Роскомнадзора в судебные органы с ходатайством о блокировке сайта известного российского оппозиционера. Истец обосновал свои требования тем фактом, что сайт ответчика использует персональные данные пользователей. Нарушение было устранено ответчиком, между тем сайт всё равно прекратил свою работу вследствие блокировки.

В Роскомнадзоре на обращение эксперта по данному инциденту был дан ответ, что как к части системы государственной службы, к ним применяются персонифицированные рамки по соблюдению безопасности. Данный скрип является частью системы информационной безопасности сайта для обнаружения средств взлома и вредоносных программ.