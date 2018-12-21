В Сети рассекретили кнопочный телефон на Windows 10

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Два года назад (в 2016 году), в противовес распространённым сенсорным смартфонам, Microsoft планировали выпустить кнопочный аппарат на платформе Windows. Однако, новинка не была запущена в производство, что не помешало журналистам увидеть кнопочную модель Microsoft RM-1182 и рассказать о его свойствах.

По внешнему виду аппарат схож с мобильником Nokia, но с прошивкой из операционной системы Windows. В телефоне предусмотрена возможность менять цветовые темы в приложениях и обои.

Головное меню состоит из приложений камеры и набора номера, контактов и СМС, а также включает будильник и браузер. Параметры устройства позволяют войти в свою учётную запись Microsoft.

Пластиковый корпус, экран с диагональю в 2,5 дюйма, камера на 1,92 Мп и маленькая ёмкость аккумулятора вряд ли смогли бы составить серьёзную конкуренцию современным аппаратам, продукт скорее напоминает сувенирную модель для любителей предаться ностальгии.