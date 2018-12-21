Нейросеть для рецензий отвергла статью о самой себе

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Искусственный интеллект в очередной раз обыграл сам себя. Автоматический рецензент, оценивающий научные работы, посчитал некачественной статью о себе.

Созданная для улучшения качества процесса рецензирования искусственная нейросеть обучена анализировать визуальный материал и по результатам обработки информации делать вывод о качестве текста научной работы. Высокое качество рецензирования очень важно при процессе подготовки научных статей к публикации. Количество ошибок, совершаемых программой, при этом менее одного процента.

Учитывая вышеописанное интересным оказался тот факт, что статью, где детально описан принцип работы автоматического рецензента сама программа отнесла к некачественным научным работам.

Такой метод, с одной стороны, обладает большей объективностью, так как исключает человеческий фактор при оценке работы, с другой – опирается только на внешний вид материала, и в связи с этим ограничиться только прогоном через анализатор при подготовке к публикации или выступлению нельзя.