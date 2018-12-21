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Нейросеть для рецензий отвергла статью о самой себе

Пятница, 21 Декабря 2018 19:33
Нейросеть для рецензий отвергла статью о самой себе Фото из открытых источников

Искусственный интеллект в очередной раз обыграл сам себя. Автоматический рецензент, оценивающий научные работы, посчитал некачественной статью о себе. 

 

Созданная для улучшения качества процесса рецензирования искусственная нейросеть обучена анализировать визуальный материал и по результатам обработки информации делать вывод о качестве текста научной работы. Высокое качество рецензирования очень важно при процессе подготовки научных статей к публикации. Количество ошибок, совершаемых программой, при этом менее одного процента.  

 

Учитывая вышеописанное интересным оказался тот факт, что статью, где детально описан принцип работы автоматического рецензента сама программа отнесла к некачественным научным работам. 

 

Такой метод, с одной стороны, обладает большей объективностью, так как исключает человеческий фактор при оценке работы, с другой – опирается только на внешний вид материала, и в связи с этим ограничиться только прогоном через анализатор при подготовке к публикации или выступлению нельзя. 

 

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Иванова Мария Опубликовано в Технологии   Теги Новости Нейросеть
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