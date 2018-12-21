Slack блокирует аккаунты пользователей за посещение Крыма

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Пользователи корпоративного мессенджера Slack, посетившие страны и территории, находящиеся под санкциями Соединенных Штатов Америки, начали сообщать о блокировках, которым подверглись их учетные записи.

По данным издания Mashable, массовые сообщения о блокировках аккаунтов в Slack появились в соцсетях накануне.

С проблемой столкнулись, в частности, пользователи мессенджера, посетившие Корейскую Народную Демократическую Республику, Иран, Кубу, Сирию и Крымский полуостров.

Заблокированные пользователи Slack получили специальные уведомления от администрации сервиса, в которых говорится, что мессенджер всего лишь пытается соответствовать положениям американского законодательства, согласно которым, нельзя предоставлять американские информационные продукты жителям некоторых стран и территорий.

"Мы соблюдаем законы, принятые Министерством торговли и Министерством финансов США в рамках санкций, действующих против некоторых стран и территорий, и запрещаем использование мессенджера Slack в Иране, КНДР, Сирии, а также на Кубе и на территории украинского полуострова Крым", — говорится в сообщении, полученном пользователями Slack, учетные записи которых были отключены.

И все бы ничего, но многие пользователи Slack, получившие такие сообщения, не живут и не находятся в странах из списка, а просто побывали там ранее.