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В магазине игр Origin стартовала новогодняя распродажа

Пятница, 21 Декабря 2018 15:19
В магазине игр Origin стартовала новогодняя распродажа Фото из открытых источников

Сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр Origin объявил о начале грандиозной предновогодней распродажи. По данным тематических средств массовой информации, хедлайнерами масштабной акции стали недавние новинки издательства Electronic Arts — игры Battlefield V и FIFA 19, на которые были установлены пятидесятипроцентные скидки.

 

Акционная стоимость самого крупного хита Electronic Arts последнего времени, шутера Battlefield V, составляет полторы тысячи рублей. Столько же стоит футбольный симулятор FIFA 19.

 

Рассчитанная на совместное прохождение головоломка Unravel Two обойдется всего в шестьсот рублей. Любителям "Звездных войн" стоить обратить внимание на игры Star Wars: Battlefront (I, II и III), стоимость которых находится в диапазоне ста-шестисот рублей.

 

Фантастический шутер Titanfall 2 стоит по акции сто восемьдесят рублей, масштабную Action/RPG Assassin's Creed Odyssey можно приобрести за тысячу рублей, сетевой шутер о Первой мировой войне Battlefield 1 стоит триста рублей, аркадные гонки Need for Speed Payback — пятьсот рублей, ролевой экшн Mass Effect: Andromeda можно взять за три сотни рублей, а за две сотни можно купить экшн Mirror's Edge Catalyst.

 

Origin — не единственный игровой сервис, приготовивший распродажу под НГ. Совсем скоро аналогичные акции стартуют в магазинах Steam, PlayStation Store и Xbox Live.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости игры
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