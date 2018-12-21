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«АльфаСтрахование» запустила чат в мобильном приложении для клиентов

Пятница, 21 Декабря 2018 12:29
«АльфаСтрахование» запустила чат в мобильном приложении для клиентов Фото из открытых источников

Теперь пользователям мобильного приложения «АльфаСтрахование Мобайл» доступен чат, где в режиме 24/7 специалисты всегда помогут и объяснят, как зафиксировать страховое событие, разместить фотографии с места происшествия, следить за статусом убытка и разобраться в любом вопросе, возникшем при работе с функционалом мобильного приложения. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Воспользоваться чатом и связаться таким образом со специалистами отдела сопровождения онлайн клиентов могут как зарегистрированные, так и не авторизованные пользователи.

 

Также из мобильного приложения можно позвонить сотруднику и получить ответы на интересующие вопросы о приложении. Кроме того, работники отдела обрабатывают по электронной почте обращения клиентов из личного кабинета и с различных форм запросов с сайта страховой компании.

 

«Нашему отделу сопровождения онлайн клиентов всего 1,5 месяца, поэтому у нас все новое: новый отдел, новые сотрудники, новые услуги для клиентов, новый режим оказания этих услуг. Наша задача – предоставить клиентам сервис высочайшего уровня. Отдел работает круглосуточно, – говорит Ольга Веревкина, руководитель службы поддержки клиентов «АльфаСтрахование». – Мы знаем, что некоторые клиенты предпочитают традиционные формы общения по общему справочному телефону компании 8 800 333 0 999. Наша задача – предложить клиенту максимум сервиса в самом удобном для него формате».

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости чат
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