«АльфаСтрахование» запустила чат в мобильном приложении для клиентов

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Теперь пользователям мобильного приложения «АльфаСтрахование Мобайл» доступен чат, где в режиме 24/7 специалисты всегда помогут и объяснят, как зафиксировать страховое событие, разместить фотографии с места происшествия, следить за статусом убытка и разобраться в любом вопросе, возникшем при работе с функционалом мобильного приложения. Подробнее - в материале Planet Today.

Воспользоваться чатом и связаться таким образом со специалистами отдела сопровождения онлайн клиентов могут как зарегистрированные, так и не авторизованные пользователи.

Также из мобильного приложения можно позвонить сотруднику и получить ответы на интересующие вопросы о приложении. Кроме того, работники отдела обрабатывают по электронной почте обращения клиентов из личного кабинета и с различных форм запросов с сайта страховой компании.

«Нашему отделу сопровождения онлайн клиентов всего 1,5 месяца, поэтому у нас все новое: новый отдел, новые сотрудники, новые услуги для клиентов, новый режим оказания этих услуг. Наша задача – предоставить клиентам сервис высочайшего уровня. Отдел работает круглосуточно, – говорит Ольга Веревкина, руководитель службы поддержки клиентов «АльфаСтрахование». – Мы знаем, что некоторые клиенты предпочитают традиционные формы общения по общему справочному телефону компании 8 800 333 0 999. Наша задача – предложить клиенту максимум сервиса в самом удобном для него формате».