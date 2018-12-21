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Uber выпустит отдельное приложение для России

Пятница, 21 Декабря 2018 11:44
Uber выпустит отдельное приложение для России Фото из открытых источников

С сегодняшнего дня жителям России доступно новое приложение для заказа такси онлайн Uber Russia, представляющее собой отдельный сервис Uber для РФ. Выпуск нового приложения, как сообщают "Ведомости", стал итогом сделки между "Убером" и "Яндексом".

 

Приложение Uber Russia уже можно скачать в основных каталогах мобильного софта — то есть, в сервисах Google Play и App Store.

 

Российское подразделение Uber, напомним, стало частью сервиса "Яндекс.Такси" в начале текущего года. В новом совместном предприятии "Яндексу" принадлежит почти шестьдесят процентов, а "Уберу" — тридцать шесть с половиной. Остальная часть досталась сотрудникам.

 

Запуск нового мобильного приложения — это результат сделки между компаниями "Яндекс" и Uber — подтвердили представители компаний.

 

"При создании приложения Uber Russia использовались картографические данные, предоставленные "Яндексом", плюс, важную роль в процессе разработки сыграла экспертиза "Яндекса"", — заявил представитель Uber.

 

Проект Uber Russia будет активно развиваться в обозримом будущем — в 2019 году в него планируется инвестировать более двух миллиардов рублей. Инвестиции будут направлены на скидки для пользователей, рекламу, а также мотивационные инициативы для водителей. Благодаря инвестициям география Uber Russia расширится на тридцать четыре новых города, а общее количество городов составит пятьдесят.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Uber
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