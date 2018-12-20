Nokia готовит к выходу смартфон с пятью камерами

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Сертификат от некоммерческой организации Bluetooth Special Interest Group, которым обзавелся все еще не анонсированный смартфон Nokia 9 PureView, намекает на скорую презентацию устройства. Основной фишкой аппарата Nokia 9 PureView, напомним, станет основная камера с пятью отдельными модулями.

В базе данных организации Bluetooth Special Interest Group появились три смартфона семейства Nokia 9 PureView — это девайсы с кодовыми индексами TA-1082, TA-1087 и TA-1094. Все три будут поддерживать стандарт беспроводной коммуникации Bluetooth 5.0.

В целом, о смартфоне известно не очень много. То есть, существуют слухи о камере с пятью объективами, ради которой владельцы бренда Nokia (HMD Global) даже выкупили у корпорации Microsoft права на популярную когда-то торговую марку PureView, но и все на этом.

Какими будут технические характеристики устройства — неясно. Есть, впрочем, предположения, согласно которым Nokia 9 PureView получит флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 845 или Snapdragon 855, восемь гигабайт оперативной памяти и емкую батарею не менее чем на четыре тысячи миллиампер-часов.

Дисплей, как предполагается, у аппарата будет 5.9-дюймовый, а его разрешение будет соответствовать стандарту QHD+.

В общем, стоит подождать официального анонса, прежде чем делать какие-то выводы. Он состоится уже в первом квартале наступающего года.