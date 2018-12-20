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Алиса познакомит с творчеством импрессионистов

Четверг, 20 Декабря 2018 12:19
Алиса познакомит с творчеством импрессионистов Фото из открытых источников

Алиса стала гидом по коллекции импрессионистов, которая находится в Пушкинском музее. Достаточно спросить ее “Что на фото?”, сфотографировать картину из экспозиции — и Алиса сообщит, как называется работа и кто её автор, а затем включит аудиозапись с рассказом о ней. Подробнее - в материале Planet Today.

 

В коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина собрано более 300 работ импрессионистов и постимпрессионистов. Среди них картины Моне, Ренуара, Сислея, Писсарро, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Матисса, Пикассо, Дерена, Руссо и других известных мастеров. Алиса распознаёт их работы с помощью компьютерного зрения, а комментарии к ним дают специалисты музея. Они рассказывают, как была создана та или иная картина и в чём её своеобразие. Эти аудиозаписи Яндекс получает от платформы сторителлинга izi.TRAVEL, на которой Пушкинский и еще 2000 музеев мира размещают свои аудиогиды.

 

Алиса умеет распознавать не только картины, но и другие объекты — например, животных, здания или товары. Так, если показать ей снимок кота, она сообщит, что это за порода. А если сфотографировать кофеварку, найдёт такую же или похожие на Яндекс.Маркете. Кроме того, Алиса умеет переводить сфотографированный текст с помощью Яндекс.Переводчика.

 

Чтобы познакомиться с работами импрессионистов в сопровождении Алисы, нужно захватить её с собой в Пушкинский музей — Алиса доступна в приложении Яндекс для iOS и Android и в Яндекс.Браузере. Кроме того, голосовой помощник работает в Яндекс.Станции и Яндекс.Навигаторе.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости Яндекс
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