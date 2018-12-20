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СМИ: Компания Apple не считает браком изогнутые iPad Pro

Четверг, 20 Декабря 2018 12:12
СМИ: Компания Apple не считает браком изогнутые iPad Pro Фото из открытых источников

Небольшой изгиб, обнаруженный некоторыми владельцами iPad Pro 2018 на корпусе своего новенького планшета, выглядит как брак, но корпорация Apple не признает этот дефект браком.

 

Покупатели, выложившие немалые деньги за новую модель iPad Pro, были расстроены, когда оказалось, что их устройства погнуты, однако официальные представители "яблочной" корпорации говорят, что все нормально — это не брак, а небольшая особенность, которая никак не влияет на работоспособность устройства или срок его службы.

 

Небольшой, но заметный изгиб алюминиевого корпуса новых iPad Pro 2018 объясняется тонкостями производственного процесса.

 

Изгиб, в частности, образуется после того, как горячий металлический корпус соединяется с пластиковыми деталями и остывает.

 

"Это побочный эффект производства, который не усиливается по мере эксплуатации планшета и никак не влияет на его работу или функциональность. Соответственно, этот изгиб не может называться браком", — заявляют в Apple.

 

Владельцы iPad Pro 2018, тем временем, продолжают негодовать — людям не очень, мягко говоря, нравится, что планшет, стоимость которого составляет от 800 до 1900 долларов США, не может, например, лежать ровно на столе.

 

Стоит отметить, что в официальной рознице Российской Федерации стоимость базового iPad Pro 2018 с одиннадцатидюймовым дисплеем стартует с шестидесяти шести тысяч рублей.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости IPad
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