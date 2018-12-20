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В США начались испытания маневренности нового конвертоплана V-280

Четверг, 20 Декабря 2018 10:02
В США начались испытания маневренности нового конвертоплана V-280 Фото из открытых источников

Американская авиастроительная компания Bell Helicopter приступила к очередному этапу испытаний перспективного конвертоплана V-280 Valor. Новейший аппарат, как сообщает издание Flightglobal, подвергли испытаниям маневренности.

 

По словам Винса Тобина, вице-президента Bell Helicopter по военным проектам, конвертоплан следующего поколения V-280 Valor уже выполнил целую серию тестовых полетов, в ходе которых аппарат разогнался до трехсот семидесяти километров в час и произвел повороты с пятидесятиградусным креном.

 

"Тесты маневренности V-280 Valor производятся в рамках расширенных летных испытаний конвертоплана. Подобные проверки очень важны — мы получаем возможность проверить летные характеристики своего детища на практике, и оценить, как реальные характеристики соотносятся с расчетными", — говорит Тобин, отмечая, что расширенные испытания V-280 осуществляются с лета 2018-го года.

 

Ниже можно посмотреть видео об испытаниях нового конвертоплана. В действии аппарат от Bell Helicopter, как необходимо отметить, выглядит очень здорово — видно, что инженеры поработали на славу.

 

Проект конвертоплана V-280 Valor был представлен в начале 2013-го года, а первые испытания (наземные) начались в прошлом году. Предполагается, что если V-280 Valor устроит американских военных и будет принят на вооружение, то эта машина полностью заменит устаревшие вертолеты UH-60 Blackhawk.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости конвертоплан
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