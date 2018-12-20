Компания Sony намекнула на скорый релиз новой PlayStation 5

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В том, что в недрах японской корпорации Sony ведется разработка игровой приставки следующего поколения PlayStation 5, можно не сомневаться, однако "Сони" пока что не говорит об этом вслух, ограничиваясь очень прозрачными намеками. Один из таких намеков заметили в праздничной теме оформления для PlayStation 4.

Предполагается, что консоль Sony PlayStation 5 появится в продаже не ранее 2020-го года, однако анонс устройства, по некоторым данным, может состояться уже в 2019 году.

И корпорация, судя по всему, уже начала намекать на грядущий анонс игровой консоли следующего поколения — бдительные владельцы PS4 заметили намек в слове "PlayStation", присутствующем на фоновом изображении из новогодней темы оформления для PS4.

Буква "S" в слове "PlayStation", в частности, выглядит как цифра 5. Ну и что, может это просто шрифт такой — скажете вы и ошибетесь, так как во фразе "Happy holidays", набранной тем же шрифтом, буква "S" выглядит обычно, то есть, тут она не напоминает цифру 5.

В общем, очевидно, что логотип будущей PS5 будет выглядеть как "PLAY5TATION".

Теперь осталось только дождаться официального анонса устройства. Ну, интересно же, какое "железо" станет стандартным для видеоигр на ближайшие несколько лет. Плюс, интересно узнать, какими фишками корпорация Sony будет продвигать новое поколение своих приставок.