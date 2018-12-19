Среда 19 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Хакеры научились влиять на курсы акций и валют

Хакеры научились влиять на курсы акций и валют

Среда, 19 Декабря 2018 15:46
Хакеры научились влиять на курсы акций и валют Фото из открытых источников

Популярные приложения для биржевой торговли оказались уязвимыми для атак киберзлоумышленников, поэтому эксперты в области информационной безопасности предполагают, что в ближайшие годы хакеры начнут массово атаковать такие приложения и влиять на курсы акций и валют.

 

Согласно данным компании Positive Technologies, представленным в исследовании "Кибербезопасность - 2018-2019: итоги и прогнозы", каждое третье приложение для трейдинга позволяет проводить сделки сторонним пользователям, у которых нет доступа к личному кабинету владельца аккаунта.

 

"Киберзлоумышленники могут увеличить стоимость каких-то определенных акций, если начнут массово приобретать их с чужих учетных записей. Соответственно, если хакеры будут производить массовую продажу акций, то их стоимость упадет. Таким же образом можно влиять на курсы валют", — отмечают специалисты.

 

Хакеры, по словам экспертов, традиционно стремятся к высокой масштабируемости и простой монетизации своих инструментов, поэтому атаки на трейдинговые платформы станут распространенными уже в обозримом будущем. Если такие атаки будут иметь большие масштабы или затронут крупных трейдеров, то хакеры могут заметно повлиять на курсы тех или иных валют.

 

Готов ли биржевый рынок к подобным потрясениям — покажет время. Эксперты в области сетевой безопасности, тем временем, предлагают не ждать, а начать защищаться от атак хакеров уже сейчас.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости хакеры
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Украина готовит новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив Украина готовит новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив Секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новый проход военных кораблей через Керченский пролив. «Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою…
Виталий Мутко покинул пост президента РФС Виталий Мутко покинул пост президента РФС Сетевые представительства Российского футбольного союза сообщили о решении Виталия Мутко сложить с себя полномочия главы спортивной организации. Временным исполняющим обязанности президента РФС будет Сергей Прядкин, руководитель Российской премьер-лиги. "Виталий Мутко…
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Две трети россиян сожалеют о распаде Советского Союза, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". По данным исследования, 66% респондентам жаль, что такого государства давно не существует, что на 12…
Читайте также
В России выпустили телефон с 4 SIM-картами В России выпустили телефон с 4 SIM-картами Отечественная компания "Иной", занимающаяся разработкой бюджетных телефонов, смартфонов и таблетов, выпустила простой кнопочный телефон Inoi 244 Quattro, в который можно установить сразу четыре SIM-карты. Речь идет о довольно доступном аппарате,…
Компания HTC сняла с производства свой последний смартфон Компания HTC сняла с производства свой последний смартфон Тайваньский производитель электроники HTC снял с производства свой актуальный флагманский смартфон U12+ — девайса нет в наличии ни у ритейлеров, ни в официальном онлайн-магазине компании. Этот факт, как считают некоторые…
Бывший сотрудник «ВКонтакте» создал анонимный мессенджер FaceCat Бывший сотрудник «ВКонтакте» создал анонимный мессенджер FaceCat Олег Илларионов, экс-разработчик "ВКонтакте", основатель Snapster и Vinci, запустил приложение-мессенджер FaceCat, ключевой фишкой которого является тотальная анонимность. По словам автора проекта, в новом мессенджере просто невозможно связать аккаунт с реальной…
Тема дня
Те, кто любит Сталина, являются рабами? Те, кто любит Сталина, являются рабами?

Персона лидера Советского Союза Иосифа Сталина до сих пор вызывает споры и дискуссии в обществе. Одн...

Фото
ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе

Конечно, вулканы коварны и непредсказуемы, но они также могут подарить вам много приятно проведенных...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока заряжается твой телефон.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...
Названы катастрофические последствия керченской провокации Названы катастрофические последствия керченской провокации
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.