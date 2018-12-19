Хакеры научились влиять на курсы акций и валют

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Популярные приложения для биржевой торговли оказались уязвимыми для атак киберзлоумышленников, поэтому эксперты в области информационной безопасности предполагают, что в ближайшие годы хакеры начнут массово атаковать такие приложения и влиять на курсы акций и валют.

Согласно данным компании Positive Technologies, представленным в исследовании "Кибербезопасность - 2018-2019: итоги и прогнозы", каждое третье приложение для трейдинга позволяет проводить сделки сторонним пользователям, у которых нет доступа к личному кабинету владельца аккаунта.

"Киберзлоумышленники могут увеличить стоимость каких-то определенных акций, если начнут массово приобретать их с чужих учетных записей. Соответственно, если хакеры будут производить массовую продажу акций, то их стоимость упадет. Таким же образом можно влиять на курсы валют", — отмечают специалисты.

Хакеры, по словам экспертов, традиционно стремятся к высокой масштабируемости и простой монетизации своих инструментов, поэтому атаки на трейдинговые платформы станут распространенными уже в обозримом будущем. Если такие атаки будут иметь большие масштабы или затронут крупных трейдеров, то хакеры могут заметно повлиять на курсы тех или иных валют.

Готов ли биржевый рынок к подобным потрясениям — покажет время. Эксперты в области сетевой безопасности, тем временем, предлагают не ждать, а начать защищаться от атак хакеров уже сейчас.