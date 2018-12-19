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Uber возобновляет тестирование беспилотных авто после трагического ДТП

Среда, 19 Декабря 2018 14:23
Uber возобновляет тестирование беспилотных авто после трагического ДТП Фото из открытых источников

Власти американского штата Пенсильвания разрешили такси-сервису Uber возобновить тестирование беспилотных машин на дорогах общего пользования. Тесты беспилотников Uber, как напоминает издание The Verge, были остановлены в марте 2019-го, когда один из самоуправляемых автомобилей насмерть сбил пешехода.

 

Компания Uber работает над системами самоуправления для автомобилей с 2016-го года, однако весной 2018-го испытания были приостановлены — компании запретили использовать беспилотники во всех штатах Америки после того, как машина Uber, управляемая искусственным интеллектом, переехала пешехода. Последний скончался от полученных травм.

 

Расследование инцидента показало, что все системы беспилотного автомобиля были исправны. ИИ, в частности, обнаружил пешехода за шесть секунд до фатального столкновения, но не смог применить экстренное торможение, так как оно было отключено инженерами из-за слишком частого ложного срабатывания.

 

Затормозить должен был сотрудник Uber, который находился в салоне беспилотной машины именно для этого, но он не следил за дорогой, а смотрел развлекательное шоу на своем смартфоне.

 

В июле беспилотники Uber вернулись на дороги, но только в режиме ручного управления, для которого в каждый автомобиль посадили по два человека.

 

Теперь Департамент транспортных средств Пенсильвании разрешил "Уберу" возобновить тестирование на дорогах штата.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Беспилотные автомобили
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