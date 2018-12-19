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В Windows 10 появится "песочница" для подозрительных программ и документов

Среда, 19 Декабря 2018 13:05
В Windows 10 появится &quot;песочница&quot; для подозрительных программ и документов Фото из открытых источников

Корпорация Microsoft планирует добавить в ОС Windows 10 "песочницу" — облегченную виртуальную машину, позволяющую запускать подозрительные программы и открывать сомнительные документы, не боясь стать жертвой вируса.

 

Предполагается, что апдейт Windows 10, в котором будет реализована технология Windows Sandbox, выйдет уже в первом квартале наступающего года.

 

Но доступен новый режим будет не всем пользователям "десятки" — "песочницу" получат только обладатели лицензий Pro и Enterprise, а пользователям Windows 10 Home, как посчитали в руководстве редмондского гиганта, такой функционал ни к чему.

 

Разработчики Windows гарантируют изолированность "песочницы", то есть, даже если запускать в ней самые страшные и зловредные вирусы, операционная система не будет повреждена.

 

В общем, речь идет о полноценной виртуальной машине, пусть и с несколько ограниченной функциональностью. В отличие от существующих решений такого рода (это, например, программы VMware Workstation и Oracle VirtualBox), инструмент от Microsoft будет простым и интуитивным, то есть, для его освоения не потребуется много времени.

 

Для запуска "песочницы" понадобится компьютер, удовлетворяющий некоторым минимальным требованиям — оперативной памяти должно быть не менее четырех гигабайт (лучше — восемь), а у процессора должно быть не менее четырех вычислительных потоков.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Windows
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