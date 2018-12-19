В России на iPhone XS появились слова Суворова и Александра Невского

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Российский ювелирный бренд Caviar к Новому Году расширил свою Российскую коллекцию дизайнов для iPhone XS новыми моделями, представив серию «Imperia». Смартфоны украшены Гербами Российской Империи и известными высказываниями Александра Невского и Александра Суворова. Подробнее - в материале Planet Today.

Патриотическая линейка дизайнов от Caviar — это одна из самых знаменитых коллекций бренда, в ней представлены модели, посвященные истории России, ее достоянию, лидерам и героям. Накануне Нового года, подводя итоги года уходящего, Caviar представили две новые модели, дизайны которых говорят об имперском величии страны и напоминают о нескольких важных высказываниях, сделанных полководцами России. Это еще раз подчеркивает стойкость России перед лицом всех международных провокаций, с которыми мы сталкивались не только в прошлом, но и в 2018 году.

В дизайне использован Герб Российской империи, это делает образ смартфона более воинственным, величественным и суровым, а историческая отсылка к имперской эпохе наполняет дизайн новым смыслом и идеей преемственности. В нижней части корпуса помещены таблички на которых выгравированы цитаты высказываний Александра Невского и Александра Суворова.

Фраза полководца, произнесенная на Чудском озере — «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» и знаменитые слова, произнесенные Суворовым на военном совете в монастыре Святого Иосифа: «Мы — русские, с нами Бог» несут в себе уверенность и силу, готовность защищать свою страну.

Визуальная концепция дизайнов строится на использовании контраста золотого покрытия с черным композитным ониксом, украшенным гравировками древних национальных узоров, или с черной натуральной кожей.

«Подводя итоги уходящего года, мы хотим воздать дань уважения нашей стране, в очередной раз восхититься стойкостью, принципиальностью, честью и независимостью, которые всегда определяли наши действия во внешней политике, во все времена! Мы вспомнили речи великих полководцев и увековечили их в дизайнах» — рассказывают представители бренда.

Кроме того Caviar представил модели iPhone XS, посвященные городам России — первыми в к линии вышли модели «Москва», «Санкт-Петербург», «Казань» и «Грозный».

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