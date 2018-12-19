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В Сеть попало видео концепта iPhone XI

Среда, 19 Декабря 2018 09:48
В Сеть попало видео концепта iPhone XI Фото из открытых источников

Смартфоны семейства iPhone, которые Apple выпустит в 2019 году, должны иметь какие-то заметные и ощутимые новшества, если "яблочная" корпорация планирует продать их в сколько-нибудь большом количестве. Как могут выглядеть эти новшества — попытались представить авторы концепта, который можно оценить на видео ниже.

 

Эксперты говорят, что актуальное поколение смартфонов Apple iPhone, судя по всему, провалилось в продаже — то есть, айфоны, конечно же, принесут корпорации "Эппл" определенную прибыль, но ее нельзя будет сравнить с доходом от продаж прошлых поколений смартфона.

 

Относительно невысокие продажи — результат отсутствия по-настоящему новых фишек. Действительно, у текущего поколения iPhone нет ничего такого, чего не было бы у смартфонов, выпущенных ранее, так что, например, у обладателей старых айфонов просто нет особых причин менять свои девайсы на новые. Тем более, что у новых айфонов совершенно негуманная стоимость.

 

В общем, если Apple захочет исправить ситуацию, то без новшеств не обойтись. Для начала, это могут быть новшества в дизайне, которые, при этом, должны быть обыграны так, чтобы сохранить традиции и не растерять существующих поклонников. Предполагается, что облик смартфона, который условно называется iPhone XI, будет напоминать своеобразный гибрид iPhone X и iPhone 5.

 

Настоящий iPhone XI (или как там он будет называться) может быть совсем не таким, но в том, что нас ждет что-то хоть немного новое, можно не сомневаться.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости IPhone
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