Приложение «Иду в музей» позволяет проводить виртуальные экскурсии

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Сентябрь текущего года отметился пилотным запуском на территории столицы бесплатного мобильного приложения, название которого говорит само за себя: «Иду в музей».

Его разработка велась совместными усилиями местных ДИТ, Депкультуры и Музея космонавтики. С помощью этого приложения можно принимать участие в виртуальных экскурсиях по Музею космонавтики и Дому-музею Сергея Королева. Такую информацию передает сайт столичного градоначальника.

С момента своего запуска приложение предоставляло доступ к экскурсиям исключительно на территории музеев. Теперь же горожанам предоставляется возможность в виртуальном формате прогуляться по культурным святыням вне зависимости от того, где они находятся. Для пользователей пока доступно две экскурсии: «Профессия космонавт» и «Дом-музей». В рамках первой пользователям доступны два десятка экспонатов, второй — 21.

По словам замградоначальника российской столицы Натальи Сергуниной, за то время, что существует приложение «Иду в музей», его в App Store и Google Play скачали свыше 4000 раз. В его функционал входят аудиогид, мини-игры, интерактивные схемы карта навигации и пр.