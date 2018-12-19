Приложение «Иду в музей» позволяет проводить виртуальные экскурсии

Сентябрь текущего года отметился пилотным запуском на территории столицы бесплатного мобильного приложения, название которого говорит само за себя: «Иду в музей».
Его разработка велась совместными усилиями местных ДИТ, Депкультуры и Музея космонавтики. С помощью этого приложения можно принимать участие в виртуальных экскурсиях по Музею космонавтики и Дому-музею Сергея Королева. Такую информацию передает сайт столичного градоначальника.
С момента своего запуска приложение предоставляло доступ к экскурсиям исключительно на территории музеев. Теперь же горожанам предоставляется возможность в виртуальном формате прогуляться по культурным святыням вне зависимости от того, где они находятся. Для пользователей пока доступно две экскурсии: «Профессия космонавт» и «Дом-музей». В рамках первой пользователям доступны два десятка экспонатов, второй — 21.
По словам замградоначальника российской столицы Натальи Сергуниной, за то время, что существует приложение «Иду в музей», его в App Store и Google Play скачали свыше 4000 раз. В его функционал входят аудиогид, мини-игры, интерактивные схемы карта навигации и пр.
Помните комментарии наших либеральных и примкнувших к ним украинских собратьев к трехмерной анимации...
Большой Барьерный Риф — пожалуй одна из самых известных природных достопримечательностей Австралии. ...
Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока заряжается твой телефон.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.