Новый Xiaomi Play наделён экраном с вырезом и тремя камерами

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Китайская компания Xiaomi показала дизайн своего нового молодежного смартфона Xiaomi Play — как и предполагалось, в верхней части дисплея устройства присутствует каплевидный вырез, а задняя панель оформлена в виде модного градиента.

Официальный анонс смартфона Xiaomi Play запланирован на двадцать четвертое декабря, так что все подробности (например — детальные технические характеристики) о новинке появятся не ранее этой даты.

За исключением каплевидного выреза, дизайн смартфона вполне типичен для "Сяоми" — на тыльной стороне мы видим стандартный для девайсов этого вендора сдвоенный блок камер в углу и сканер отпечатков пальцев по центру.

Раз уж речь зашла о камерах, то стоит отметить, что их у Xiaomi Play три — две основных и одна фронтальная. Характеристик модулей камер пока нет, но можно предположить, что использованы датчики и оптика среднего уровня.

Соответственно, однокристальная система, на основе которой построен смартфон Xiaomi Play, тоже вероятнее всего является среднеуровневой — наверняка это какой-нибудь Snapdragon 6хх.

Судя по опубликованным рекламным материалам и особенностям дизайна, модель позиционируется как молодежная. Как этот факт отразится на программных особенностях устройства — неизвестно, но есть сведения, согласно которым, на китайском рынке Xiaomi Play будет продаваться с включенным в стоимость мобильным трафиком, предоставляемым местными операторами связи.