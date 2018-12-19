Среда 19 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Новый Xiaomi Play наделён экраном с вырезом и тремя камерами

Новый Xiaomi Play наделён экраном с вырезом и тремя камерами

Среда, 19 Декабря 2018 09:32
Новый Xiaomi Play наделён экраном с вырезом и тремя камерами Фото из открытых источников

Китайская компания Xiaomi показала дизайн своего нового молодежного смартфона Xiaomi Play — как и предполагалось, в верхней части дисплея устройства присутствует каплевидный вырез, а задняя панель оформлена в виде модного градиента.

 

Официальный анонс смартфона Xiaomi Play запланирован на двадцать четвертое декабря, так что все подробности (например — детальные технические характеристики) о новинке появятся не ранее этой даты.

 

За исключением каплевидного выреза, дизайн смартфона вполне типичен для "Сяоми" — на тыльной стороне мы видим стандартный для девайсов этого вендора сдвоенный блок камер в углу и сканер отпечатков пальцев по центру.

 

Раз уж речь зашла о камерах, то стоит отметить, что их у Xiaomi Play три — две основных и одна фронтальная. Характеристик модулей камер пока нет, но можно предположить, что использованы датчики и оптика среднего уровня.

 

Соответственно, однокристальная система, на основе которой построен смартфон Xiaomi Play, тоже вероятнее всего является среднеуровневой — наверняка это какой-нибудь Snapdragon 6хх.

 

Судя по опубликованным рекламным материалам и особенностям дизайна, модель позиционируется как молодежная. Как этот факт отразится на программных особенностях устройства — неизвестно, но есть сведения, согласно которым, на китайском рынке Xiaomi Play будет продаваться с включенным в стоимость мобильным трафиком, предоставляемым местными операторами связи.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Xiaomi
Интернет и СМИ
Главное за сутки
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам Ликвидация оружия, запрещенного в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), завершилась еще в 2000 году, заявил в интервью «Коммерсанту» замминистра иностранных дел Сергей Рябков. США стремятся «избавиться…
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Две трети россиян сожалеют о распаде Советского Союза, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". По данным исследования, 66% респондентам жаль, что такого государства давно не существует, что на 12…
МВФ одобрил Украине кредит на $3,9 млрд МВФ одобрил Украине кредит на $3,9 млрд Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил во вторник соглашение по кредитному механизму stand-by в поддержку всеобъемлющей экономической программы Украины в размере $3,9 млрд на срок в 14 месяцев. Об…
Читайте также
В России выпустили телефон с 4 SIM-картами В России выпустили телефон с 4 SIM-картами Отечественная компания "Иной", занимающаяся разработкой бюджетных телефонов, смартфонов и таблетов, выпустила простой кнопочный телефон Inoi 244 Quattro, в который можно установить сразу четыре SIM-карты. Речь идет о довольно доступном аппарате,…
Компания HTC сняла с производства свой последний смартфон Компания HTC сняла с производства свой последний смартфон Тайваньский производитель электроники HTC снял с производства свой актуальный флагманский смартфон U12+ — девайса нет в наличии ни у ритейлеров, ни в официальном онлайн-магазине компании. Этот факт, как считают некоторые…
Бывший сотрудник «ВКонтакте» создал анонимный мессенджер FaceCat Бывший сотрудник «ВКонтакте» создал анонимный мессенджер FaceCat Олег Илларионов, экс-разработчик "ВКонтакте", основатель Snapster и Vinci, запустил приложение-мессенджер FaceCat, ключевой фишкой которого является тотальная анонимность. По словам автора проекта, в новом мессенджере просто невозможно связать аккаунт с реальной…
Тема дня
Самая большая ошибка США Самая большая ошибка США

Помните комментарии наших либеральных и примкнувших к ним украинских собратьев к трехмерной анимации...

Фото
Окунитесь в красоту большого барьерного рифа Окунитесь в красоту большого барьерного рифа

Большой Барьерный Риф — пожалуй одна из самых известных природных достопримечательностей Австралии. ...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока заряжается твой телефон.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Россия нашла, чем ответить на провокации США Россия нашла, чем ответить на провокации США
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Великодушный ответ России на украинский запрос Великодушный ответ России на украинский запрос
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.