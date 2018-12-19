Новый Xiaomi Play наделён экраном с вырезом и тремя камерами

Китайская компания Xiaomi показала дизайн своего нового молодежного смартфона Xiaomi Play — как и предполагалось, в верхней части дисплея устройства присутствует каплевидный вырез, а задняя панель оформлена в виде модного градиента.
Официальный анонс смартфона Xiaomi Play запланирован на двадцать четвертое декабря, так что все подробности (например — детальные технические характеристики) о новинке появятся не ранее этой даты.
За исключением каплевидного выреза, дизайн смартфона вполне типичен для "Сяоми" — на тыльной стороне мы видим стандартный для девайсов этого вендора сдвоенный блок камер в углу и сканер отпечатков пальцев по центру.
Раз уж речь зашла о камерах, то стоит отметить, что их у Xiaomi Play три — две основных и одна фронтальная. Характеристик модулей камер пока нет, но можно предположить, что использованы датчики и оптика среднего уровня.
Соответственно, однокристальная система, на основе которой построен смартфон Xiaomi Play, тоже вероятнее всего является среднеуровневой — наверняка это какой-нибудь Snapdragon 6хх.
Судя по опубликованным рекламным материалам и особенностям дизайна, модель позиционируется как молодежная. Как этот факт отразится на программных особенностях устройства — неизвестно, но есть сведения, согласно которым, на китайском рынке Xiaomi Play будет продаваться с включенным в стоимость мобильным трафиком, предоставляемым местными операторами связи.
Помните комментарии наших либеральных и примкнувших к ним украинских собратьев к трехмерной анимации...
Большой Барьерный Риф — пожалуй одна из самых известных природных достопримечательностей Австралии. ...
Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока заряжается твой телефон.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.