Российская платёжная система Mir Pay будет запущена в начале 2019 года

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Современному человеку для значительной экономии времени легче пользоваться своими финансами не выходя из дома с помощью смартфона. Для этого используются такие сервисы, как Samsung Pay и Apple Pay. Данные системы являются наиболее часто используемыми, однако двери в финансовый рынок открыты для новых платежных систем. Одной из которых является Mir Pay.

В начале 2019 года пользователям смартфонов станет доступен Mir Pay - сервис, осуществляющий бесконтактную оплату картой «Мир». Об этом сообщил глава НСПК Владимир Комлев. Изначально Mir Pay будет доступен на смартфонах, использующих операционную систему Android с функцией NFC.

На сегодняшний день платежные системы по большей степени собраны вокруг поставщика мобильного устройства. НСПК решила создать на OC Android платежную систему, являющуюся «мироцентричной», где в основе будет платежная система «Мир».

Исходя из пояснений главы НСПК, эта система позволит на любом устройстве, поддерживающем OC Android, проводить без риска для пользователя и без личного присутствия держателя карты различные платежные операции. Эту систему уже изучают банки. Целью данной разработки было создание у пользователя платежного приложения от ПС «Мир» и его банка, и чтоб при этом клиент мог отслеживать свои расходно-приходные финансовые операции при помощи своего гаджета.

Хоть Mir Pay весьма схожа со своими предшественниками, она будет весьма полезна обществу и может стать неотделимой частью финансовой жизни каждого человека. Вероятно она сможет потеснить даже Samsung Pay и Apple Pay, что принесёт славу российскому разработчику.