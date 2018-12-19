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Российская платёжная система Mir Pay будет запущена в начале 2019 года

Вторник, 18 Декабря 2018 21:41
Российская платёжная система Mir Pay будет запущена в начале 2019 года Фото из открытых источников

Современному человеку для значительной экономии времени легче пользоваться своими финансами не выходя из дома с помощью смартфона. Для этого используются такие сервисы, как Samsung Pay и Apple Pay. Данные системы являются наиболее часто используемыми, однако двери в финансовый рынок открыты для новых платежных систем. Одной из которых является Mir Pay.

 

В начале 2019 года пользователям смартфонов станет доступен Mir Pay - сервис, осуществляющий бесконтактную оплату картой «Мир». Об этом сообщил глава НСПК Владимир Комлев. Изначально Mir Pay будет доступен на смартфонах, использующих операционную систему Android с функцией NFC.

 

На сегодняшний день платежные системы по большей степени собраны вокруг поставщика мобильного устройства. НСПК решила создать на OC Android платежную систему, являющуюся «мироцентричной», где в основе будет платежная система «Мир».

 

Исходя из пояснений главы НСПК, эта система позволит на любом устройстве, поддерживающем OC Android, проводить без риска для пользователя и без личного присутствия держателя карты различные платежные операции. Эту систему уже изучают банки. Целью данной разработки было создание у пользователя платежного приложения от ПС «Мир» и его банка, и чтоб при этом клиент мог отслеживать свои расходно-приходные финансовые операции при помощи своего гаджета.

 

Хоть Mir Pay весьма схожа со своими предшественниками, она будет весьма полезна обществу и может стать неотделимой частью финансовой жизни каждого человека. Вероятно она сможет потеснить даже Samsung Pay и Apple Pay, что принесёт славу российскому разработчику.

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Дробин Кирилл Опубликовано в Технологии   Теги Mir Pay Новости
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