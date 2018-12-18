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Продвижению Tkeycoin будет способствовать фонд FDNM Consulting

Вторник, 18 Декабря 2018 21:12
Продвижению Tkeycoin будет способствовать фонд FDNM Consulting Фото из открытых источников

В различных юрисдикциях компания TKEY DMCC активно продвигает российский блокчейн-проект Tkeycoin. Соглашение о партнерском взаимодействии, которое TKEY DMCC заключила с европейским фондом FDNM Consulting, способствует этому процессу. Взяв на себя роль инвестора, фонд обязался поддерживать продвижение блокчейн-технологий Tkeycoin на зарубежных рынках и приобрести активы Tkeycoin на сумму $3,5 млн на этапе ICO, говорится в «Известиях».

 

Представители фонда также продемонстрировали заинтересованность в последовательном расширении инвестпакета и намерение финансировать научные разработки и сервисы Tkeycoin.

 

Крупные инвестиции FDNM Consulting в российский блокчейн-проект повлияют на мощный рост курса монеты. В ближайшие год-два цена токена Tkeycoin может подняться до $100-200, прогнозируют аналитики фонда, а после завершения реализации активов – преодолеть порог в $600. С оценкой согласны независимые эксперты – они выражают готовность в связи с новыми обстоятельствами пересмотреть в сторону увеличения ранее названную возможную цену токена в $450.

 

Сотрудничество с фондом FDNM Consulting позволило проекту Tkeycoin освободиться от ограничений при реализации стратегических задач на глобальном рынке. Одна из приоритетных задач – внедрение блокчейна во все сферы деятельности современного общества.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Технологии   Теги Новости
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