Гостей ресторана Panasonic и Haidilao будут обслуживать роботы

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Крупная китайская сеть ресторанов Haidilao International Holding Ltd заменит своих поваров и официантов роботами.

Компания в партнерстве с японской корпорацией Panasonic уже открыла первый полностью роботизированный ресторан в Пекине. Машины здесь принимают заказы, готовят сырое мясо и овощи и разносят их затем по залу, чтобы посетители могли приготовить горячий суп на свой вкус, используя традиционные жаровни, вмонтированные в стол. Подробнее - в материале Planet Today.

Роботизация должна сократить трудозатраты и повысить эффективность работы, что крайне важно для Haidilao, поставившей для себя амбициозную задачу - открыть до 5000 ресторанов в мире.

“Найти такое количество персонала было бы сложно, поэтому Haidilao старается снизить свою зависимость от человеческого труда, - отметил Юн Ямасита, управляющий директор Ying Hai Holding Pte., совместного предприятия Haidilao и Panasonic со штаб-квартирой в Сингапуре. - И здесь в дело вступают технологии Panasonic”.

Начальные инвестиции совместного предприятия составили $20 млн (¥2.2 млрд). Haidilao планирует открывать роботизированные рестораны на территории Китая, а затем и за рубежом.

Haidilao стала первой азиатской сетью ресторанов, чья рыночная стоимость преодолела $10 млрд после первичного размещения акций на Гонконгской бирже осенью этого года. Компания оперирует более чем 360 ресторанами в разных странах мира, включая Японию, США и Тайвань.